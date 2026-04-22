Чемпион мира "Ф-1" поддержал критику пилотов в адрес новых правил

Себастьян Феттель: Главное, чтобы Формула 1 не лишилась своего сердца
Четырёхкратный чемпион мира Ф1 Себастьян Феттель поддержал критику действующих пилотов в адрес новых технических правил Формулы 1 и выразил надежду, что изменения не затронут ДНК спорта.
Накануне FIA подтвердила ряд корректировок регламента, которые вступят в силу уже на Гран При Майами. Среди ключевых изменений – снижение общего уровня энергии с 8 до 7 МДж, а также увеличение допустимого уровня суперклиппинга с 250 до 350 кВт. Ожидается, что это позволит сократить необходимость экономии энергии и даст гонщикам больше возможностей для атак.
Феттель, завершивший карьеру в конце 2022 года, признал, что разделяет озабоченность пилотов по поводу влияния регламента на гонки:
«С точки зрения спорта я слышу эту критику и разделяю её, потому что машины, возможно, приятны в управлении, но гоняться на них не так весело из-за правил и связанных с этим сложностей. Я сочувствую гонщикам и считаю крайне важным не потерять ДНК и сердце спорта — ведь суть в том, чтобы определить самого быстрого пилота на самой быстрой машине. Я вкратце ознакомился с изменениями и надеюсь, что с точки зрения спорта они сделают гонщиков более довольными, потому что именно они — лицо Формулы 1. Если они выходят из машины с адреналином и эмоциями, это зажигает и зрителей — как у экранов, так и на трибунах».
Главное сейчас