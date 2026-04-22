Чемпион мира "Ф-1" поддержал критику пилотов в адрес новых правил

Четырёхкратный чемпион мира Ф1 Себастьян Феттель поддержал критику действующих пилотов в адрес новых технических правил Формулы 1 и выразил надежду, что изменения не затронут ДНК спорта.

Накануне FIA подтвердила ряд корректировок регламента, которые вступят в силу уже на Гран При Майами. Среди ключевых изменений – снижение общего уровня энергии с 8 до 7 МДж, а также увеличение допустимого уровня суперклиппинга с 250 до 350 кВт. Ожидается, что это позволит сократить необходимость экономии энергии и даст гонщикам больше возможностей для атак.

Феттель, завершивший карьеру в конце 2022 года, признал, что разделяет озабоченность пилотов по поводу влияния регламента на гонки: