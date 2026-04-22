Экс-пилот "Ф-1" выступил в поддержку руководителя Ferrari

Экс-пилот Формулы 1 Жан Алези выступил в поддержку руководителя Скудерии Фредерика Вассёра на фоне слухов о возможных перестановках в руководстве.

Ранее в паддоке появились разговоры о том, что Ferrari может попытаться пригласить Андреа Стелла, особенно после новости о переходе Джанпьеро Ламбьязе в McLaren. Однако, по имеющейся информации, позиция Стеллы в McLaren остаётся неизменной, и его переход в Маранелло не рассматривается.

Алези считает, что Ferrari не нуждается в смене лидера, поскольку Вассёр уже эффективно справляется со своей работой:

«Фред с первого дня делает отличную работу. Быть руководителем команды – это нечто невероятное, я не знаю всех деталей, но это должно быть чрезвычайно сложно. А в Ferrari это умножается в сто раз. Думаю, здесь всё складывается из множества факторов. Сейчас нет одного человека, который мог бы в одиночку изменить ситуацию в современной Формуле 1 – это поразительно. Когда я смотрю на современные машины, думаю: «Боже мой!». Вам нужны сильные специалисты в каждой области. У каждого есть своё мнение. Очень важно иметь руководителя, который способен всё это объединить. Именно поэтому Вассёр был так разочарован в прошлом году – перед ним стояла невероятно сложная задача удержать команду вместе. Было много критики в адрес команды и лично его, и это серьёзно нарушило баланс внутри коллектива. Сейчас это только начало сезона, но похоже, что Ferrari движется в правильном направлении».

После первых этапов сезона Ferrari занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая Mercedes, а её пилоты – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон – идут в первой четвёрке личного зачёта.