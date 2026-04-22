Отец Ферстаппена назвал главную причину ухода Ламбьязе из Red Bull

Отец Макса Ферстаппена, Йос Ферстаппен, считает, что одной из ключевых причин перехода Джанпьеро Ламбьязе из Red Bull Racing в McLaren стали финансовые условия, предложенные британской командой.

Ранее в этом месяце McLaren официально объявила о подписании Ламбьязе – многолетнего гоночного инженера Макса Ферстаппене. 45-летний специалист присоединится к новой команде не позднее 2028 года, когда истечёт его контракт с Red Bull, и займёт должность главного гоночного директора, подчиняясь напрямую Андреа Стелле.

Отвечая на вопрос о причинах перехода, Ферстаппен-старший дал понять, что важную роль в решении сыграли деньги:

«Почему он уходит? Потому что они предлагают ему очень много денег».

Это заявление дополняет слова самого Макса, который ранее рассказал, что его инженер получил от McLaren фантастическое предложение и даже советовался с ним перед тем, как принять решение.