Финал сезона "Формулы-1" может пройти в Саудовской Аравии

Организаторы Гран При Саудовской Аравии не оставляют надежд вернуться в календарь Формулы 1 уже в этом году и готовы принять заключительный этап сезона. Об этом стало известно японскому порталу Autosport Web.

© autosport.com.ru

Апрельский этап в Джидде был отменён вместе с Гран-при Бахрейна из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. И если к концу года обстановка в регионе не наладится, то под вопросом окажутся и гонки в Катаре и Абу-Даби, запланированные на 29 ноября и 6 декабря.

Промоутеры гонки в Джидде уже предлагали провести этап между Гран-при Лас-Вегаса и Катара, но идея была отклонена. Команды и гонщики не захотели проводить четыре этапа подряд.

Ещё один вариант для возвращения Саудовской Аравии в календарь Ф-1 в 2024 году — замена в случае отмены Катара и Абу-Даби. По сведениям источников, организаторы в диалоге с руководством чемпионата подчеркнули, что Джидда — абсолютно безопасное место. Город расположен на берегу Красного моря, вдали от зоны конфликта у Ормузского пролива.

Ожидается, что решение по судьбе Гран При Саудовской Аравии в календаре сезона-2026 будет принято в начале лета — ориентировочно к этапу в Монако, который пройдёт 7 июня. К тому времени, возможно, станет больше ясности и с перспективой проведения гонки в Катаре и Абу-Даби.