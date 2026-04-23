Экс-гонщик Патрезе объяснил, в каком случае Ферстаппен останется в "Формуле-1"

Бывший гонщик Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе объяснил, что может повлиять на решение 28-летнего нидерландца и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена, выступающего за команду «Ред Булл», продолжить выступления в серии при новом регламенте, которым он не доволен.

«Если Формула-1 изменится и у него снова появится хорошее ощущение, то он продолжит выступления. В противном случае он вполне может сменить категорию. Ему ведь очень нравятся гонки GT. В конечном итоге, думаю, что он просто угрожает. Но ему нужна сильная машина, это точно. Он уже явно сыт по горло», — приводит слова Патрезе издание RacingNews365.