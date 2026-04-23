Ферстаппен выпустил футбольную форму, «вдохновленную ДНК Макса и чемпионским менталитетом»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выпустил свое футбольное джерси.
На сайте четырехкратного чемпиона «Формулы-1» сообщается, что форма «вдохновлена ДНК Макса и чемпионским менталитетом».
© store.verstappen.com
© store.verstappen.com
На футболке нанесен №3 Ферстаппена, его фамилия и подпись. Джерси выполнено в оранжевом цвете, как домашняя форма сборной Нидерландов, ворот и рукава украшены флагом страны.
