Гендиректор McLaren предположил, где может оказаться Ферстаппен

Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун рассказал, что не ожидает ухода Макса Ферстаппена из команды Red Bull Racing, однако если это произойдёт, он предположил, что голландец окажется в Mercedes.

© McLaren

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 крайне недоволен новым регламентом 2026 года и заявил, что всерьёз задумался о своём будущем. Ферстаппен не исключает уход из Формулы 1 в пользу своей команды Verstappen Racing в гонках на выносливость.