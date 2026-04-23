Гендиректор McLaren предположил, где может оказаться Ферстаппен

Зак Браун: Если Ферстаппен куда-то и уйдёт, то в...
Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун рассказал, что не ожидает ухода Макса Ферстаппена из команды Red Bull Racing, однако если это произойдёт, он предположил, что голландец окажется в Mercedes.
Четырёхкратный чемпион Формулы 1 крайне недоволен новым регламентом 2026 года и заявил, что всерьёз задумался о своём будущем. Ферстаппен не исключает уход из Формулы 1 в пользу своей команды Verstappen Racing в гонках на выносливость.
«В McLaren довольны Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри. У нас есть долгосрочные соглашения с ними, и я думаю, что это лучшая пара пилотов на трассе и за её пределами. Так что мы не намерены заменять ни одну из наших двух суперзвёзд. Знаете, очевидно, Макс — огромный талант, но я не ожидаю, что он куда-либо уйдёт. Куда он мог бы перейти? Я бы сказал... в Mercedes», — заявил Браун.