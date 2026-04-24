Экс-пилот "Ф-1" прокомментировал возможный уход Ферстаппена из Red Bull

«Ничто не вечно». Култхард – о возможном уходе Ферстаппена из Red Bull
Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард считает, что союз Макса Ферстаппена и Red Bull Racing способен выдержать давление, несмотря на текущие трудности и слухи о будущем чемпиона.
На фоне непростого старта сезона-2026 и критики нового регламента со стороны Ферстаппена всё чаще звучат предположения о его возможном уходе или смене команды. В числе вариантов называются Mercedes и McLaren, тем более что его гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе уже договорился о переходе в McLaren в будущем.
Тем не менее Култхард уверен, что связь между Ферстаппеном и Red Bull гораздо глубже, чем просто контрактные обязательства:
«Я думаю, что отношения между Максом и Red Bull сохранятся. Будет ли он выступать за них в Формуле 1 в будущем – это другой вопрос… Но та связь, которая существует между Австрией, Максом и его семьёй, — я не ожидаю, что он вдруг окажется в статусе спортсмена Monster».
При этом Култхард признаёт, что в Формуле 1 нет ничего вечного, и многое будет зависеть от конкурентоспособности команды:
«Но, конечно, в этом спорте ничто не длится вечно, и Макс – настоящий боец. Если у Red Bull будут проблемы в долгосрочной перспективе – а под этим я имею в виду уже в рамках этого сезона – и не будет признаков возвращения к победам, тогда, разумеется, он начнёт думать, где его карьере будет лучше».
