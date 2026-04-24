Экс-пилот "Ф-1" прокомментировал возможный уход Ферстаппена из Red Bull

Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард считает, что союз Макса Ферстаппена и Red Bull Racing способен выдержать давление, несмотря на текущие трудности и слухи о будущем чемпиона.

На фоне непростого старта сезона-2026 и критики нового регламента со стороны Ферстаппена всё чаще звучат предположения о его возможном уходе или смене команды. В числе вариантов называются Mercedes и McLaren, тем более что его гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе уже договорился о переходе в McLaren в будущем.

Тем не менее Култхард уверен, что связь между Ферстаппеном и Red Bull гораздо глубже, чем просто контрактные обязательства:

«Я думаю, что отношения между Максом и Red Bull сохранятся. Будет ли он выступать за них в Формуле 1 в будущем – это другой вопрос… Но та связь, которая существует между Австрией, Максом и его семьёй, — я не ожидаю, что он вдруг окажется в статусе спортсмена Monster».

При этом Култхард признаёт, что в Формуле 1 нет ничего вечного, и многое будет зависеть от конкурентоспособности команды: