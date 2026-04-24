Макниш назначен гоночным директором Audi

«Ауди» подтвердила повышение Аллана Макниша – специалист занял должность гоночного директора.
Бывший пилот «Формулы-1» назначен на пост, которого ранее не было в структуре команды, и будет отчитываться напрямую перед исполнительным директором и руководителем Маттиа Бинотто.
В предыдущие годы Макниш работал с «Ауди» как директор по координации гоночного подразделения компании, а также являлся руководителем команды «Формулы E» и возглавлял программу развития пилотов.
На новой должности специалист будет отвечать за спортивные вопросы, координацию инженеров, управление пилотами, стратегию команды, работу в боксах и взаимодействие с прессой и партнерами.
СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, форвард прилетал в Петербург на чартерном рейсе (Артур Хайруллин)
Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме
Матч «Зенит» – «Ахмат» прокомментируют Меламед и Крестинин, игру «Спартака» и «Пари НН» – Нагучев и Быков, ЦСКА и «Рубина» – Трушечкин и Титов