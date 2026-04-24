Экс-пилот "Ф-1" сделал откровенное признание

Бывший пилот Renault Нельсон Пике-младший назвал сотрудничество с Флавио Бриаторе в качестве своего менеджера самой большой ошибкой в карьере.

© autosport.com.ru

Бразилец выступал в Формуле 1 в 2008-2009 годах, однако его карьера в чемпионате оказалась короткой: он провёл 28 гонок и был уволен по ходу сезона-2009, уступая в результатах своему напарнику Фернандо Алонсо.

Вспоминая тот период, Пике признался, что выбор менеджера стал ключевой ошибкой для него и его семьи:

«Самой большой ошибкой для меня было то, что моим менеджером и наставником был Флавио. Это была наша ошибка — моя и моих родителей – что у нас не было человека, которому мы могли бы доверять. Нам нужен был кто-то, кто мог бы давать советы и защищать мои интересы. У него было шесть, семь или восемь гонщиков… Я был просто номером в игре. Он делал всё, что было нужно, чтобы собрать пазл и получить максимальную выгоду».

Отношения между Пике и Бриаторе оказались особенно противоречивыми на фоне скандала «Крашгейт». После ухода из команды Пике сообщил FIA о деталях аварии на Гран При Сингапура-2008, что привело к одному из самых громких расследований в истории Формулы 1. В результате бразилец получил иммунитет, а Бриаторе был отстранён от автоспорта, хотя позже это решение было отменено французским судом.