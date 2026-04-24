Экс-гонщик: Ферстаппен пожалеет, если уйдет из "Формулы-1"

Джонни Херберт: Ферстаппен пожалеет, если уйдёт из Формулы 1
Бывший пилот Формулы 1 Джонни Херберт считает, что Макс Ферстаппен не должен уходить из чемпионата и, скорее всего, пожалеет о таком решении.
Четырёхкратный чемпион мира неоднократно критиковал машины нового поколения из-за сильной зависимости от энергоменеджмента. На этапе в Сузуке он также дал понять, что продолжает размышлять о своём будущем.
Однако Херберт уверен, что уход из Формулы 1 не имеет смысла ни для самого гонщика, ни для спорта в целом:
«Думаю, подходящее мнение здесь – Макс пожалеет, если уйдёт из Формулы 1. Неужели он действительно отвернётся от высшей категории автоспорта в мире? Я так не думаю. Для него уйти сейчас, когда он всё ещё может так много дать, просто не имеет смысла. Речь не только о том, что он даёт команде или самой Формуле 1 в паддоке. Речь о болельщиках по всему миру, которые получают огромное удовольствие, наблюдая за ним на трассе. Я не хочу видеть его уход. Ему ещё есть что показать, и у него всё ещё есть тот самый вау-эффект».
