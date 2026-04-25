Никита Бедрин выиграл дебютную гонку GB3, Кирилл Куцков — 19-й

Россиянин Никита Бедрин, который в этом году выступает в английском первенстве GB3 Championship, выиграл первую гонку первого этапа сезона английской серии, который проходит в эти дни на трассе «Сильверстоун».

Показав лучшее время в квалификации, Бедрин завоевал поул-позицию, однако на старте откатился на четвёртое место. Тем не менее вскоре Никита отыграл две позиции и закрепился на второй строчке. Россиянин шёл в высочайшем темпе, показывал быстрейшие круги гонки и догнал Мартина Молнара. На шестом круге Бедрин провёл атаку в связке поворотов «Вэйл» и «Клаб» и вышел в лидеры гонки.

Бедрин оторвался от пелотона на три с половиной секунды, однако на десятом круге из-за остановившегося на трассе Данте Винчи заезд был прерван автомобилем безопасности, а россиянин лишился своего преимущества. На рестарте за два круга до конца дистанции Никита сохранил за собой первое место и пересёк линию финиша на две с половиной секунды раньше соперников. Вторым финишировал Мартин Молнар, третье место занял Максим Рем, а следом расположились Диган Фэйрклаф и Роуэн Кэмпбелл-Пиллинг.

В заезде также принял участие ещё один россиянин — Кирилл Куцков. К шестому кругу Куцков поднялся на 12-ю позицию, однако на седьмом автомобиль Кирилла развернуло. На рестарте Куцков занимал 20-е место, а к финишу поднялся на 19-ю строчку.

GB3. 1-й этап, 1-я гонка (топ-10):

1. Никита Бедрин (VRD Racing) — 13 кругов.

2. Мартин Молнар (Rodin Motorsport) +2.5 сек.

3. Максим Рем (Rodin Motorsport) +2.7.

4. Диган Фэйрклаф (Hitech) +3.5.

5. Роуэн Кэмпбелл-Пиллинг (Xcel Motorsport) +4.3.

6. Патрисио Гонзалес (VRD Racing) +4.8.

7. Кьюхо Ли (Elite Motorsport) +5.2.

8. Дзин Накамура (Hitech) +5.7.

9. Александрос Каттоулас (Fortec Motorsports) +6.4.

10. Леон Уилсон (Arden Motorsport) +7.1.

…19. Кирилл Куцков (Elite Motorsport) +14.4.

В воскресенье, 26 апреля, пилотов GB3 ждут ещё две гонки этапа. В первой из них Бедрин также будет стартовать с поул-позиции.