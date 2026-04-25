Хуан Пабло Монтойя: Red Bull стоит запретить Ферстаппену гонять на Нордшляйфе

Экс-пилот Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя считает, что Red Bull Racing следует запретить Максу Ферстаппену участие в гонках на Нордшляйфе после трагического инцидента на этапе NLS4.

Поводом стала авария с участием семи машин во время квалификационного уик-энда к 24-м часам Нюрбургринга, в которой погиб финский гонщик Юха Миеттинен.

Монтойя жёстко высказался о рисках таких выступлений и ответственности команды за своего лидера: «Должны ли в Red Bull запретить Максу гонять на Нордшляйфе? Сто процентов. Нет, извините. Двести процентов! Может произойти авария, он может сломать ногу или руку. Те деньги, которые Red Bull вложила в него, уже достаточная причина сказать: «Послушай, мы дали тебе шанс, но после этой аварии мы пересматриваем это и считаем, что так больше происходить не должно».

Лично я бы так и сделал, будь я руководителем Red Bull. Я бы позвонил Максу и сказал: «Пожалуйста, больше не садись за руль». Это то, что им действительно стоит пересмотреть. Например, мне много раз предлагали по ходу карьеры попробовать раллийные машины и тесты. Мне бы очень этого хотелось, но мне никогда не разрешали. Ты инвестируешь в гонщика – это большая инвестиция. Значит, ты должен его защищать».