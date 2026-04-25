Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер посетил этап MotoGP в Хересе, где был замечен в боксах заводской команды «Хонды». Британец пообщался с президентом Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ, с которым сохранил отношения со времён сотрудничества «Ред Булл» и «Хонды» в Формуле-1.

Кристиан Хорнер был уволен из «Ред Булл» летом 2025 года. Он возглавлял австрийскую команду с 2005-го и за это время завоевал 14 титулов: восемь в личном зачёте вместе с Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном, а также шесть Кубков конструкторов.

После ухода из команды Хорнер не появлялся в паддоке Формулы-1, однако, по данным СМИ, рассматривал варианты возвращения в чемпионат. Ранее британца связывали с возможным участием в покупке 24% акций команды «Альпин».