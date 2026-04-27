Китайский производитель ведет переговоры с «Ф-1» об участии в чемпионате

Китайский производитель BYD подтвердил, что ведет переговоры с «Ф-1» о возможном участии в чемпионате

Sports.ru

Вице-президент компании BYD Стелла Ли заявил, что производитель ведет переговоры с руководством «Формулы-1».

Ранее появились слухи об интересе BYD к участию в чемпионате в роли моториста или полноценной команды.

«Мы встретились с [руководителем «Ф-1»] Стефано Доменикали в Шанхае. Мы всегда в тесном контакте. Мне нравится «Формула-1», потому что это страсть и культура. Люди мечтают попасть в «Формулу-1», – отметил Ли, подтвердив, что компания «обсуждает возможность присоединения к чемпионату с целью «проверить технологии на практике».
