Отец Ферстаппена поделился подробностями серьезной аварии во время ралли

Отец Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен рассказал о подробностях серьёзной аварии во время ралли, подтвердив, что он и его штурман Яспером Вермюлен не пострадали.

Йос Ферстаппен попал в серьёзную аварию во время ралли. Фото

Голландец назвал причину инцидента:

«Это был правый поворот, который нужно было проходить на четвёртой передаче. Было пыльно, на покрытии лежал гравий. Думаю, я вошёл в поворот слишком быстро, и в конце поворота машину сорвало. Затем мы задели столб. Столб развернул машину, и потом мы приземлились на крышу».

Серьёзность аварии была очевидна по значительным повреждениям их автомобиля Škoda, снимки которого были опубликованы в соцсетях. Тем не менее оба пилота смогли самостоятельно покинуть автомобиль и избежать серьёзных травм.