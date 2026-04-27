Отец Ферстаппена поделился подробностями серьезной аварии во время ралли

Йос Ферстаппен – про аварию: Столб развернул машину, мы приземлились на крышу
Отец Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен рассказал о подробностях серьёзной аварии во время ралли, подтвердив, что он и его штурман Яспером Вермюлен не пострадали.
Йос Ферстаппен попал в серьёзную аварию во время ралли. Фото
Голландец назвал причину инцидента:
«Это был правый поворот, который нужно было проходить на четвёртой передаче. Было пыльно, на покрытии лежал гравий. Думаю, я вошёл в поворот слишком быстро, и в конце поворота машину сорвало. Затем мы задели столб. Столб развернул машину, и потом мы приземлились на крышу».
Серьёзность аварии была очевидна по значительным повреждениям их автомобиля Škoda, снимки которого были опубликованы в соцсетях. Тем не менее оба пилота смогли самостоятельно покинуть автомобиль и избежать серьёзных травм.
«Самое главное, что мы с Яспером выбрались из машины целыми и невредимыми. Удар был сильным. Но мы гоняем на очень безопасных машинах – это снова подтвердилось. Я рад, что всё обошлось», – добавил Ферстаппен-старший.
