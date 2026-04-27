Пилот Aston Martin объяснил, почему не фокусируется на негативе

Фернандо Алонсо: Всё не так плохо, как вам кажется
Гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо опроверг слова руководителя Aston Martin Эдриана Ньюи о том, что находится в сложном психологическом состоянии после неудачного начала сезона-2026.
«Всё не так плохо, как вам кажется. Конечно, ситуации не назвать идеальной, мы все хотим победить. В этом году в пелотоне 22 пилота: один победит, остальные не будут полностью довольны, потому что для меня занять третье, пятое или 17-е место – но дно и то же. Мне очень повезло, ведь я получил привилегию иметь конкурентоспособные машины на протяжении половины моей долгой карьеры и завоевать более сотни подиумов. Теперь, как я уже сказал, финишировать на любой другой позиции, кроме первой, для меня одинаково. Очевидно, сейчас у нас непростое начало сезона, но это только первый год сотрудничества Aston Martin и Honda, и мы должны пройти через это. Я готов помогать во всём», — сказал Алонсо.