Alpine устроила шоу в Буэнос-Айресе

26 апреля в Аргентину вернулась Формула 1. Пока не в рамках Гран При, а в формате шоу-заездов с участием пилота заводской команды Alpine Франко Колапинто. Уроженец Буэнос-Айреса вошёл в историю, вернув Формулу 1 на свою родину перед аудиторией, оцениваемой в 600 000 человек.

© autosport.com.ru

В рамках мероприятия Mercado Libre под названием Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026! сотни тысяч преданных болельщиков собрались в тени Монумента Испанцев, где Франко за рулём болида Формулы 1 Lotus E20 2012 года, оформленного в актуальной ливрее Alpine, провёл показательные заезды на импровизированной уличной трассе.

Болельщикам также представилась возможность увидеть своего земляка на реплике Mercedes-Benz W196, аналогичной той, на которой ездил Хуан Мануэль Фанхио в 1950-х годах. Пятикратный чемпион мира Формулы 1 — национальный герой, так что увидеть молодого аргентинца за рулём аналога исторической машины стало особым событием.

© Alpine

© Alpine