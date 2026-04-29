Резервный пилот Red Bull может перейти в Alpine или Haas

Резервный пилот Red Bull Racing Юки Цунода, который вернулся за руль машины Формулы 1, приняв участие в демонстрационном заезде в Стамбуле, в будущем может вновь стать основным гонщиком чемпионата мира.

По информации Motorsport Italy, уже начались предварительные переговоры между менеджерами и командами, поскольку соглашения более чем половины пилотов истекают. На повестке дня несколько вариантов продления контрактов, среди которых — француз Эстебан Окон в Haas и аргентинец Франко Колапинто в заводской команде Alpine.

Как сообщают журналисты, результаты Окона и Колапинто не устраивают их нынешние команды, поэтому Эстебан и Франко оказались под угрозой увольнения, а на их место рассматривается кандидатура японца. Юки Цунода имеет нужный опыт и навыки, которые пригодятся коллективам, но пока пилот связан контрактными обязательствами с Red Bull.

Cреди новичков на данный момент только два гонщика, похоже, обладают всем необходимым для перехода в Формулу 1 — действующий чемпион Формулы 2 итальянец Леонардо Форнароли, который после подписания контракта с McLaren сразу был назначен официальным резервным пилотом команды на 2026 год, и действующий чемпион Формулы 3 бразилец Рафаэль Камара.