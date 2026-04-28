Эксперт BBC назвал пилота, который может заменить Макса Ферстаппена в «Ред Булл»

Чемпионат.com

В случае ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл» основным претендентом на его место должен стать Карлос Сайнс («Уильямс»), считает журналист BBC Эндрю Бенсон.

Эксперт BBC назвал пилота, который может заменить Макса Ферстаппена в «Ред Булл»
«[Сайнс] — тот тип гонщика, которого они должны искать. Да, Сайнс, очевидно, перешел в «Уильямс». В прошлом году это казалось отличным решением. В этом году оно уже не выглядит столь удачным. Возможно, он хочет перемен», — заявил Бенсон в подкасте F1: Chequered Flag от BBC.

Контракт Сайнса с «Уильямсом» истекает в конце сезона-2026. Испанец неоднократно подчёркивал комфорт в работе с руководителем Джеймсом Ваулзом, но для продления соглашения команда должна показать технический прогресс.

Среди других кандидатов на потенциальную замену Ферстаппену называются Пьер Гасли («Альпин») и Алекс Албон («Уильямс»), однако Сайнс рассматривается как самый надёжный вариант.

При этом кандидатуры Шарля Леклера и Джорджа Расселла, по мнению Бенсона, маловероятны — они вряд ли покинут «Феррари» и «Мерседес» ради команды, утратившей «былое техническое превосходство».

