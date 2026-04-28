Выяснилось, какие обновления Red Bull привезет на гран-при Майами

Команда Red Bull Racing подходит к этапу в Майами в статусе отстающей от группы лидеров и на данный момент главная надежда коллектива связана с крупным пакетом обновлений для машины Макса Ферстаппена, сообщают источники.

Переход на собственную силовую установку и новые регламенты ударили по «Красным Быкам» сильнее, чем ожидалось, и RB22 проявила сразу несколько фундаментальных проблем. Ключевая из них – лишний вес. Машина, по данным инсайдеров, превышает минимальный лимит примерно на 9-10 кг, и именно это стало одной из главных целей доработок. В Майами Red Bull привезёт детали, которые выглядят почти так же, но позволяют сбросить критические килограммы.

Вторая проблема – аэродинамическая нестабильность. Машина ведёт себя непредсказуемо в поворотах, и это мешает пилотам выжимать из машины максимум. Поэтому следующая часть обновлений направлена на более стабильное распределение прижимной силы и лучшую связку между аэродинамикой и механикой.

Интересно, что Red Bull уже тестировала некоторые решения: изменённые элементы крыльев, переработанные боковые понтоны и даже собственную интерпретацию так называемого крыла-перевертыша.