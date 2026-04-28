Алонсо ответил, планирует ли завершать карьеру в "Формуле-1"

Фернандо Алонсо заявил, что пока не планирует завершать карьеру в Формуле 1
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо дал понять, что не готов к завершению карьеры в Больших Призах, даже несмотря на сложное начало сезона для Aston Martin.
Ещё в начале года испанец занимал осторожную позицию и не спешил с решением. Его контракт заканчивается по итогам сезона, и именно поэтому разговоры о возможном уходе усилились. Тогда он прямо говорил, что не хочет делать выводы слишком рано, поскольку развитие машин в 2026 году может кардинально изменить расстановку сил.
За несколько дней до начала Гран При Майами испанец сказал:
«Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я люблю гонки. Я провёл свою первую гонку в три года, и сейчас мне 44, так что 41 год своей жизни я провёл за рулём. Поэтому момент, когда мне придётся остановиться, будет очень сложным решением, и его будет трудно принять. Время покажет. Я это почувствую. Но сейчас я не чувствую, что это тот самый момент. Я чувствую себя конкурентоспособным, мотивированным, я счастлив, когда я за рулём. Так что, да, надеюсь, это не последний сезон».
