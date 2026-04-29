McLaren выбрал свой лучший гран-при

Гран При Майами в 2026 году должен был стать 1000-й гонкой в истории команды McLaren, но из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии по причине вооружённого конфликта на Ближнем Востоке юбилей сместился. Но отменять все приуроченные к круглой дате события британский коллектив не стал.

В частности, команда провела среди своих болельщиков голосование по выбору лучшего на их взгляд Гран При в истории McLaren. Несмотря на то, что коллектив одержал 203 победы и отметился массой ярчайших Гран При, фанаты главной гонкой назвали Гран При Великобритании сезона 2025 года, который выиграл британский пилот Ландо Норрис, ставший в том же году чемпионом Формулы 1.

При этом болельщики проигнорировали триумф бразильца Айртона Сенны на Гран При Европы 1993 года на дождевом «Донингтоне», победу финна Мики Хаккинена на Гран При Бельгии 2000 года, феноменальный успех финна Кими Райкконена на Гран При Японии 2005 года, а также необычную победу британца Дженсона Баттона на Гран При Канады 2011 года.

В целом, фанатское сообщество McLaren осталось не очень довольно итогами голосования, поскольку на звание лучшей гонке в истории британской команды было гораздо больше достойных кандидатов, чем современный этап.