Williams объявил о сотрудничестве с Marvel

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» объявила о выпуске специального комикса, сделанного совместно с популярным американским издателем Marvel, известным своими комиксами и киновселенной по ним.

Разовый выпуск комикса с участием гонщиков Алекса Албона и Карлоса Сайнса, а также руководителя команды Джеймса Ваулза поступит в продажу с эксклюзивными обложками, выпущенными специально для мероприятий, начиная с Гран-при Монако в начале июня, и на полках комикс-магазинов по всей территории США в октябре. Сюжет развернётся вокруг команды, которой предстоит принять самый серьёзный вызов на сегодняшний день — битву с Доктором Думом в разгар гоночного сезона. Железный человек, Чёрная вдова, Капитан Америка и многие другие звёзды Marvel также поддержат команду в их миссии.