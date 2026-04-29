Шумахер ожидает ухода Ферстаппена из Red Bull

Ральф Шумахер: «Ред Булл» нужно время, а Ферстаппен очень нетерпелив. Возможно, он перейдет в «Макларен»
Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер полагает, что Макс Ферстаппен может последовать за своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе и присоединиться к «Макларену».
«Когда слышишь о том, что Ферстаппен говорил про своего инженера, то возникает два варианта. Либо Макс захочет уйти из гонок, во что я не верю, либо все идет к тому, что он и его команда перейдут в другое место, где им предложат лучшее будущее. На мой взгляд, очевидно одно. «Ред Булл» нужно время, довольно много времени – а Макс очень нетерпелив. Вот почему я не совсем уверен, что он рассматривает вариант остаться там, пока все не начнет работать должны образом. Мы ведь говорим как минимум о двух-трех годах. Так что да, переход возможен. «Макларен» – очень хорошая команда, у них один из лучших моторов в «Формуле-1». Зак Браун уже пробовал [переманить Ферстаппена], в паддоке об этом знают. И, конечно, если Макс Ферстаппен окажется доступным, нужно этим воспользоваться», – заявил немец.
