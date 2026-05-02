Ландо Норрис выиграл спринт-квалификацию в Майами

Антонелли еле отвоевал в спринт-квалификации Майами второе место, Расселл — только шестой. А у «Астона» — новые беды.

Q1: даже больший провал «Астона», чем обычно

Спринт-квалификация Формулы-1 на уличной трассе в Майами сразу началась с проблем «Астон Мартин»: Лэнс Стролл сильно заблокировал колёса на задней прямой, вызвав жёлтые флаги. С учётом того, что на каждый сегмент у пилотов лишь по одному комплекту шин, канадец автоматически завершил свою сессию, толком не начав. Ненамного лучше всё сложилось у Алонсо: на финальном быстром круге двукратный чемпион мира промахнулся мимо поворота — говорят, из-за не «закрывшейся» активной аэродинамики — так что в протоколе Фернандо проиграл лучшему времени сегмента 12,5 секунды (Стролл — 33). Мда, ударно провели перерыв.

Предпоследний ряд стартовой решётки предсказуемо сформировали представители «Кадиллака» — даже с обновлениями американская команда остаётся предпоследней по скорости. При этом Перес опередил Боттаса на полсекунды. В протоколе Чеко уступил Эстебану Окону всего 10 тысячных, но в первую очередь в этом виновата ошибка Эстебана: на последнем круге француз заблокировал колёса в первом же повороте и обрёк себя на 18-е место. Что же борьбы за последнюю путёвку в Q2, то Алекс Албон вырвал её у Лиама Лоусона с преимуществом в половину десятой секунды.

Q2: отличное выступление «Альпин»

Пожалуй, главная неожиданность второго сегмента — двойное попадание в топ-10 гонщиков «Альпин». Скорость Гасли нас не удивляет, но конкретно во втором сегменте он оказался даже медленнее Колапинто, уверенно ворвавшегося в топ-10 — здорово! Собственно, французская команда и стала единственным представителем середняков — с учётом того, что дальше прошёл Хаджар, пусть и без сильного запаса.

Шестую линию стартовой решётки спринта сформируют пилоты «Ауди» — Бортолето на 25 тысячных быстрее Хюлькенберга. До Гасли Габриэл не дотянул 21 тысячную, так что в теории потенциал для Q3 у немцев вновь был. Однако что толку, если они опять безобразно стартуют… На 13-м месте — Берман, 14-е и 15-е у представителей «Уильямса», а последним в Q2 стал Линдблад.

К слову, самое странное, что было в этой части квалификации — тот факт, что по ходу сессии за рулём своей машины оставался Лиам Лоусон. Зачем, ведь после старта сегмента его уже точно не могли допустить даже в случае сверхпозднего обнаружения, что кто-то из топ-16 нарушил границы трассы или допустил что-то ещё противозаконное? Загадка дыры… Словно руководство просто решило помучить пилота жарой за слабое выступление.

Q3: Норрис возвращается, у Леклера — ошибка

Перед решающей частью пятничной квалификации фаворитами выглядели вовсе не пилоты «Мерседеса»: в стартовых сегментах шустрее смотрелись «Феррари» и «Макларен», и, если требовалось поставить на кого-то одного, скорее это был Леклер. Правда, стоило держать в уме, что третий сегмент пройдёт на шинах «софт», что могло изменить расклад сил по сравнению с прежними попытками на «медиуме».

В итоге выстрелила не «Скудерия», а действующие чемпионы! Ландо Норрис собрал отличный круг и завоевал поул с некоторым запасом. Андреа Кими Антонелли не позволил «Макларену» оформить квалификационный дубль, опередив Пиастри на 17 тысячных секунды. А вот Расселл после слабого первого сектора (проиграл напарнику три десятые, а Норрису — пять с лишним) показал только шестое время — мда.

Леклер в итоге стал четвёртым. Вероятно, у Шарля был потенциал для борьбы за топ-2, однако ошибка в 11-м повороте обошлась монегаску слишком дорого. Тем не менее Леклер проехал круг почти на четыре десятые быстрее Хэмилтона — Льюис только седьмой, он единственный из топов не опередил Расселла. Макс Ферстаппен на относительно оптимистичной пятой позиции — в шести десятых от поула, но это лучше, чем было на старте сезона.

В группе середняков вновь здорово отработал Франко Колапинто, ставший восьмым. Аргентинец на десятую опередил Хаджара и на полторы — Гасли. Всё решило отличное прохождение финального сектора трассы.

Субботний спринт Гран-при Майами Формулы-1 стартует в 19:00 мск. При такой стартовой решётке он тем более интригует, да и соскучились мы уже по гонкам…