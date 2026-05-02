Шарль Леклер о критике Антонелли по радио в спринте: «Возможно, я был слишком резок»

Пилот «Феррари» высказался о критике в адрес Кими Антонелли во время спринта перед Гран-при Майами.

По ходу заезда монегаск отреагировал на жесткую борьбу с итальянцем, сказав по радио: «Кими… очень плох при борьбе колесо в колесо. Он смещался при торможении. Невероятно, мы так столкнемся».

После финиша Леклер пояснил:

«Я был несколько резок, возможно, за рулем у меня разыгрался адреналин. У нас с Кими и вправду были некоторые эпизоды. Надеюсь, вся эта ситуация дальше немного успокоится, особенно если учитывать, что в пелотоне он единственный итальянский пилот, выступающий против «Феррари». Мне бы хотелось, чтобы эта борьба произошла с кем-то другим. Мне очень нравится Кими как человек. Но да, иногда борьба бывает слишком плотной – и в этом нет никакой необходимости. Поэтому конкретно в этом случае я был весьма зол, но мои комментарии получились, вероятно, слишком резкими».

