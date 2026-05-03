Антонелли выиграл третью гонку подряд в «Формуле‑1»

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли выиграл гонку на шестом этапе «Формулы‑1» в Майами (США).

Антонелли стартовал первым и по итогам заезда сумел удержать лидерство в гонке. Второе место занял британский пилот «Макларена» Ландо Норрис (+3,264). Тройку призеров замкнул австралиец Оскар Пиастри («Макларен», +27,092).

На последнем круге Шарль Леклер («Феррари», +44,245) в борьбе за третью позицию с Пиастри потерял контроль над болидом, в результате столкнулся со стеной после разворота машины и опустился на шестую позицию.

На шестом круге гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар не вошел в поворот и врезался в ограждение в результате повреждения переднего левого колеса. А машина гонщика «Альпина» Пьера Гасли перевернулась и отлетела в отбойник после контакта с Лиамом Лоусоном из «Рейсинг Булз». Оба пилота сошли с дистанции.

По ходу заезда пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг заехал в боксы и не смог продолжить гонку.

Первое место в чемпионате по итогам шести этапов занимает Антонелли, в активе итальянца 100 очков. На второй строчке расположился Джордж Расселл («Мерседес») — 80, третьим идет Леклер с 63 очками.

Следующий этап чемпионата пройдет в Канаде с 22 по 24 мая.

«Формула‑1». 6‑й этап. Гран‑при Майами

Гонка. Топ‑10

1. Кими Антонелли (Италия, «Мерседес») — 57 кругов

2. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — +3,264

3. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») — +27,092

4. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») — +43,051

5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — +43,949

6. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — +44,245

7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Феррари») — +53,753

8. Франко Колапинто (Аргентина, «Альпин») — +61,871

9. Карлос Сайнс (Испания, «Уильямс») — +82,072

10. Александр Албон (Таиланд, «Уильямс») — +90,972