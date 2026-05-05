Фернандо Алонсо: Проблем с мотором теперь нет, но появились другие…
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо обозначил приоритетную проблему Aston Martin после Гран При Майами, заявив, что ключевым направлением для доработки перед следующим этапом станет работа коробки передач.
Несмотря на то что обе машины команды впервые в сезоне добрались до финиша, что указывает на прогресс в надежности, общий уровень результатов остался низким. Алонсо квалифицировался 17-м и завершил гонку на 15-й позиции, однако отметил, что главным позитивным фактором стало снижение вибраций, ранее возникавших из-за силовой установки Honda.
«Проблем с мотором не было, – отметил Алонсо. – Честно говоря, весь уик-энд дело было скорее в коробке передач, чем в двигателе, так что я не знаю, дело ли в электронике или в чём-то ещё. Переключения вниз и вверх работали очень странно, машина не была под полным контролем. Так что это задача номер один перед Канадой. С учётом жёстких торможений на этой трассе нам необходимо улучшить поведение коробки передач».
Алонсо также подчеркнул, что в краткосрочной перспективе команда не рассчитывает на заметный рост конкурентоспособности:
«С точки зрения управляемости мы сделаем шаг вперёд. С точки зрения скорости – нет. Нам нужно держаться вместе как команда. Впереди сложные гонки, и ощущения будут повторяющимися. Мы будем выполнять свою работу, но послание остаётся прежним. До летнего перерыва обновлений не будет».
