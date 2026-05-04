Глава Mercedes-AMG прокомментировал этап в Майами

Тото Вольф: Сезон станет настоящей гонкой развития
Глава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф подвёл итоги Гран При Майами, который завершился третьей подряд в 2026 году победой итальянца Андреа Кими Антонелли.
«Гонка в Майами была захватывающей и интересной. Мы знали, что наши конкуренты привезут с собой большие пакеты обновлений. Поэтому мы понимали, что, скорее всего, окажемся в невыгодном положении и столкнёмся с настоящей борьбой, если хотим иметь шанс на победу. В эти выходные нам было совсем нелегко, но мы приняли несколько отличных стратегических решений, и это помогло Кими одержать победу. Со стороны Джорджа гонка была сложнее. Он не большой поклонник этой трассы и не был так доволен машиной, как Кими в эти выходные. Однако он настоящий боец, и это проявилось в том, что он все же сумел набрать хорошие очки, финишировав на 4-м месте. Я уверен, что в следующий раз в Канаде он покажет себя с лучшей стороны. В этот уик-энд мы увидели, что сезон станет настоящей гонкой развития. Нам нужно усердно работать как команда, чтобы продолжать прогрессировать, не стоять на месте и показывать лучшие результаты на трассе. У нас был солидный старт года, но это может очень быстро измениться. Мы не собираемся сбавлять обороты и с нетерпением ждём предстоящих вызовов», — заявил Тото Вольф.
