Ферстаппен прокомментировал недовольство Сайнса во время гран-при Майами

Макс Ферстаппен о критике Сайнса: «В середине пелотона царит настоящий хаос. Даже не знаю, что сказать»
Пилот «Ред Булл» прокомментировал недовольство Карлоса Сайнса во время Гран-при Майами.
Приблизившись к испанцу по ходу гонки, Ферстаппен провел жесткий обгонный маневр. Вынужденный отрулить, Карлос заявил по радио: «Он меня выдавил. Он думает, что может творить что угодно, раз уж оказался в середине пелотона!»
После финиша нидерландцу передали слова гонщика «Уильямса»:
«Что было агрессивно? Об этом сказал Сайнс? Не знаю. В середине пелотона царит настоящий хаос. Даже не знаю, что сказать», – ответил Ферстаппен.
Дзюба о лучшем нападающем РПЛ: «В чем-то я до сих пор лучший: в единоборствах, в сохранении мячей. Но для меня лучший Даку»
Часть игроков «МЮ», включая Бруну, Магуайра и Кунью, хочет видеть Кэррика тренером в следующем сезоне. Руководство планирует переговоры с несколькими кандидатами
Тренер Никитина: «Володя мечтает об участии в Олимпиаде. Вопрос, дадут ли ему на ней выступить»
Дзюба о лучшем нападающем РПЛ: «В чем-то я до сих пор лучший: в единоборствах, в сохранении мячей. Но для меня лучший Даку»
Часть игроков «МЮ», включая Бруну, Магуайра и Кунью, хочет видеть Кэррика тренером в следующем сезоне. Руководство планирует переговоры с несколькими кандидатами
Тренер Никитина: «Володя мечтает об участии в Олимпиаде. Вопрос, дадут ли ему на ней выступить»