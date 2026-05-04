Ферстаппен прокомментировал недовольство Сайнса во время гран-при Майами

Макс Ферстаппен о критике Сайнса: «В середине пелотона царит настоящий хаос. Даже не знаю, что сказать»

Пилот «Ред Булл» прокомментировал недовольство Карлоса Сайнса во время Гран-при Майами.

Приблизившись к испанцу по ходу гонки, Ферстаппен провел жесткий обгонный маневр. Вынужденный отрулить, Карлос заявил по радио: «Он меня выдавил. Он думает, что может творить что угодно, раз уж оказался в середине пелотона!»

После финиша нидерландцу передали слова гонщика «Уильямса»:

«Что было агрессивно? Об этом сказал Сайнс? Не знаю. В середине пелотона царит настоящий хаос. Даже не знаю, что сказать», – ответил Ферстаппен.
