Пилот Mercedes подвел итоги гран-при Майами

Джордж Расселл о неудачном Гран-при Майами: «Я не забыл, как управлять болидом»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Майами, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу заезда.

Рассел закончил гонку на 4-й позиции, уступив не только своему напарнику Андреа Кими Антонелли, но и двум гонщикам «Макларена».

«Антонелли – фантастический гонщик, и он был очень быстр с самого первого дня. Он выиграл все молодежные чемпионаты, в которых выступал. Я по-прежнему уверен в себе, и у меня есть скорость. Я не забыл, как управлять болидом. Просто сейчас у меня не самый простой отрезок. При этом позади всего четыре Гран-при, впереди длинный путь. В ближайшие недели мы пересмотрим многие вещи. Гонка получилась трудной. Начало заезда прошло нормально, на первых кругах я активно вел борьбу. Но потом на шинах «хард» у нас вообще не было темпа. Несколько идей у меня появилось примерно за 10 кругов до финиша. Мы заметно прибавили в скорости. Я внес заметные изменения в настройки дифференциала и сместил баланс тормозов. Я заметно приблизился к тому варианту, который в этот уик-энд использовал Кими. И повлияли эти настройки на скорость болида намного сильнее, чем я ожидал. Не очень хороший для меня уик-энд. Хотя я знаю, что на этой трассе мне всегда тяжело. Настоящей проверкой станут следующие гонки», – рассказал Расселл.
