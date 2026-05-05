Экс-пилот "Ф-1" призвал наказать Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя выступил за введение санкций против пилота «Ред Булл» и четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена за его критику регламента-2026.

«Нужно уважать этот вид спорта. Что касается поведения гонщиков, то я понимаю, что кому-то могут не нравиться правила, но то, как ты говоришь о своём собственном виде спорта, — за это должны быть последствия. Отстраните его от участия. Начислите ему семь или восемь штрафных баллов к суперлицензии. Что бы он ни делал дальше, его отстранят. Уверяю вас, тогда все высказывания будут совсем другими. Я не говорю: «Не говори, что тебе не нравятся правила», потому что, если тебе они не нравятся, у тебя есть полное право на своё мнение. Быть откровенным — это нормально. Я не говорю, что не нужно быть откровенным, но не надо называть болид Формулы-1 «Марио Картом». Здесь есть два аспекта. Во-первых, то, что он действительно чувствует, и, во-вторых, то, что команда, вероятно, просит его сказать. Политика в этом спорте очень важна, и то, что гонщики говорят и просят, во многом определяется руководством. Они говорят вам: «Нам действительно нужно настаивать на этом, потому что это нам очень поможет», — заявил Монтойя в подкасте от BBC Chequered Flag.