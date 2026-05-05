Хэмилтон назвал преимущество соперников над Ferrari

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон призвал Ferrari внимательно изучить решения соперников в области переднего антикрыла после уик-энда в Майами, где, несмотря на масштабный пакет обновлений, SF-26 не хватило темпа для подиума.

