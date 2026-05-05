Хэмилтон назвал преимущество соперников над Ferrari

Льюис Хэмилтон предположил, в чём кроется преимущество соперников над Ferrari
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон призвал Ferrari внимательно изучить решения соперников в области переднего антикрыла после уик-энда в Майами, где, несмотря на масштабный пакет обновлений, SF-26 не хватило темпа для подиума.
«Mercedes привезла обновления, но не в таком объёме, как другие. У них было, кажется, два нововведения, тогда как у нас – около восьми. Их основной пакет появится на следующей гонке. Команда проделала огромную работу, чтобы внедрить эти компоненты, и мы сделали шаг вперёд, но соперники тоже прибавили. Я слышал, что в McLaren добились большего прогресса, чем ожидали. У нас такого эффекта не было. Очевидно, что они делают что-то иначе. Mercedes, McLaren и Red Bull используют иные решения в области переднего антикрыла. Нам нужно изучить это, чтобы понять, есть ли там потенциал для улучшения. Достаточно просто посмотреть на их крыло и на наше – визуально они отличаются. Я не уверен, что дело только в крыле, но, возможно, именно это даёт им преимущество», – заявил Хэмилтон.