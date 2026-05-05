Руководитель Mercedes поддержал возвращение двигателей V8 в "Ф-1"

Руководитель Mercedes Тото Вольф поддержал идею возможного возвращения двигателей V8 в Формулу 1, однако подчеркнул, что при реализации такого сценария чемпионат не должен утратить связь с современными технологическими тенденциями.

«С точки зрения Mercedes, мы открыты к новым регламентам, – заявил Вольф. – Мы любим V8 – с ними связаны отличные воспоминания. Это в определённой степени «наш» двигатель, с высокими оборотами и ярким характером. При этом важно сохранить связь с реальным миром. Если мы полностью перейдём на двигатель внутреннего сгорания, к 2030-2031 годам это может выглядеть неуместно. Необходимо сохранить определённую долю электрической энергии, сделать систему проще, но при этом создать по-настоящему мощный гоночный двигатель. Можно рассмотреть вариант с отдачей порядка 800 лошадиных сил от ДВС и дополнительно около 400 – от электрической части. Мы готовы к таким изменениям при условии, что процесс будет структурированным и учтёт экономические реалии производителей».