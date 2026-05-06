«Никакого толка». Льюис Хэмилтон отказался от работы на симуляторе Ferrari
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон принял решение отказаться от работы на симулятором в преддверии следующего этапа в Канаде, указав на несоответствие между виртуальной моделью и поведением автомобиля на трассе.
«Я буду использовать другой подход в подготовке к следующей гонке, потому что то, как мы готовимся сейчас, не помогает. Посмотрим, как это сработает, – сказал Хэмилтон. – Всё упирается в корреляцию. Ты работаешь на симуляторе, а затем приезжаешь на трассу и машина ощущается иначе, настройки не работают». Британец отметил, что в условиях уик-эндов со спринтом ограниченное время практики усугубляет ситуацию: «У тебя есть только одна тренировка, и ты не хочешь радикально менять настройки. В итоге остаёшься с тем, что есть, и пытаешься что-то исправить уже в квалификации, имея всего несколько кругов. Я не буду работать на симуляторе до следующей гонки. Я продолжу встречи на базе, но от самого симулятора временно отойду. Мой лучший уик-энд сезона в Китае прошёл без использования симулятора».