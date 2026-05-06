Хэмилтон отказался от работы на симуляторе Ferrari

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон принял решение отказаться от работы на симулятором в преддверии следующего этапа в Канаде, указав на несоответствие между виртуальной моделью и поведением автомобиля на трассе.

