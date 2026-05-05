Президент ФИА: "Формуле-1" не хватает Хорнера

Мохаммед бен Сулайем: Формуле 1 не хватает Кристиана Хорнера
Президент FIA Мохаммед бен Сулайем высказался в поддержку возможного возвращения Кристиана Хорнера в Формулу 1, отметив, что британский специалист остается значимой фигурой для чемпионата и способен вновь занять место в паддоке.
Хорнер покинул пост руководителя Red Bull Racing летом прошлого года, после чего его обязанности перешли к Лорану Мекису. При этом сам Хорнер на протяжении последних месяцев оставался вне Формулы 1, хотя срок его обязательного отстранения завершился в апреле, что формально позволило ему вернуться к работе в любой из команд.
Комментируя перспективы возвращения Хорнера, Сулайем подчеркнул его роль в современном автоспорте:
«Кто может вычеркнуть имя Кристиана Хорнера из автоспорта и Формулы 1? Это невозможно. Он всегда добивался успеха. Но у успеха, как мы знаем, есть и враги. Если вы спросите меня, нам его не хватает в этом спорте, и мне лично тоже. Я поддерживаю с ним связь. Он был полезен команде, полезен для спорта. Мы будем рады видеть его снова, и человек такого уровня всегда найдёт свой путь. Я всегда говорю ему: ты слишком много говоришь, но ты не имеешь в виду ничего плохого. У него чистое сердце. Он хочет вернуться. Как я уже сказал, мы регулярно общаемся, и у меня есть ощущение, что он вернётся. Когда это произойдёт, будет так, словно он просто был в отпуске».
