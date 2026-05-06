Руководитель Mercedes дал жесткую оценку проблемам команды на стартах гонок

«Ошибка команды». Вольф снял с Антонелли ответственность за слабые старты
Руководитель Mercedes Тото Вольф дал жёсткую оценку проблемам команды на стартах гонок, после трудностей, которые продолжились на Гран При Майами.
Несмотря на очередной поул, завоёванный Кими Антонелли, итальянец вновь потерял позиции на старте, пропустив вперёд Шарля Леклера уже в первом повороте. По словам Вольфа, подобная ситуация носит системный характер и требует немедленного решения.
«Я думаю, и в гонке, и в спринте это была ошибка команды. Мы это понимаем, но пока не выполняем свою работу в этой области достаточно хорошо. Мы должны дать пилотам нужный инструмент – будь то сцепление или оценка уровня сцепления с трассой. Сейчас мы единственные, кто не справляется с этим уже несколько гонок подряд. Нам нужно глубже разобраться и понять, как это исправить. Разрывы слишком малы, чтобы позволить себе терять позиции на старте», – заявил Вольф.