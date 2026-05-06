Старейший экс-гонщик «Ф-1» умер в возрасте 100 лет

Стал известно, что 4 мая в возрасте 100 лет скончался бывший гонщик «Формулы-1» Эрмано «Нано» да Силва Рамос.

Пилот родился в Париже во франко-бразильской семье и выступал под флагом южноамериканской страны. Да Силва Рамос участвовал в гонках «Ф-1» в 1955 и 1956 годах за «Гордини», на его счету пятое место на Гран-при Монако-1956.

Бразилец был старейшим из экс-гонщиков «Ф-1» и третьим представителем своей страны в истории серии.

Кроме того, да Силва Рамос был последним из оставшихся в живых участников «24 часов Ле-Мана» 1955 года. Тогда случилась главная катастрофа в истории автоспорта: в результате аварии Пьера Левега погибли сам пилот и по меньшей мере 80 зрителей.