Руководитель Red Bull рассказал, как Ферстаппен избежал дисквалификации

Лоран Мекис рассказал, как Ферстаппену удалось избежать дисквалификации в Майами
Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис прокомментировал ситуацию, возникшую по итогам квалификации Гран При Майами, где пилоты коллектива оказались в диаметрально противоположных условиях. Если Макс Ферстаппен сохранил место на первом ряду стартового поля после прохождения технической инспекции, то его напарник Исак Хаджар был дисквалифицирован за несоответствие машины регламенту.
По итогам проверки было установлено, что элементы днища автомобиля Хаджара выступали за пределы допустимых размеров на два миллиметра. Это нарушение привело к аннулированию результата в квалификации и старту с пит-лейна. В то же время машина Ферстаппена полностью соответствовала требованиям технического регламента.
Мекис подчеркнул, что различий в конфигурации машин не было, а причина инцидента заключается исключительно во внутренней ошибке команды:
«Они были в абсолютно одинаковой спецификации. Мы допустили ошибку на машине Исака. Всё очень просто: автомобиль оказался шире на два миллиметра. Мы должны были обнаружить это на этапе стандартных проверок, но не сделали этого. Это неприятно, но при этом было очень легко исправить».