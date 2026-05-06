Руководитель Red Bull рассказал, как Ферстаппен избежал дисквалификации

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис прокомментировал ситуацию, возникшую по итогам квалификации Гран При Майами, где пилоты коллектива оказались в диаметрально противоположных условиях. Если Макс Ферстаппен сохранил место на первом ряду стартового поля после прохождения технической инспекции, то его напарник Исак Хаджар был дисквалифицирован за несоответствие машины регламенту.

© autosport.com.ru

По итогам проверки было установлено, что элементы днища автомобиля Хаджара выступали за пределы допустимых размеров на два миллиметра. Это нарушение привело к аннулированию результата в квалификации и старту с пит-лейна. В то же время машина Ферстаппена полностью соответствовала требованиям технического регламента.

Мекис подчеркнул, что различий в конфигурации машин не было, а причина инцидента заключается исключительно во внутренней ошибке команды: