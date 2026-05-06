В Aston Martin прокомментировали слух о болезни Ньюи

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» опровергла слух о болезни её руководителя британца Эдриана Ньюи.

Напомним, ранее издание Daily Mail сообщило, что Ньюи перенёс болезнь, потребовавшую госпитализации, на восстановление потребуется несколько недель. В настоящий момент британский специалист ведёт работу из дома.

«Мы не комментируем личные дела кого-либо из нашей команды. Эдриан работает и был в офисе на прошлой неделе», — говорится в заявлении «Астон Мартин».

Ранее бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал работу Ньюи в «Астон Мартин».