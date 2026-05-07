Названа возможная причина смерти экс-пилота "Ф-1" Алекса Дзанарди

Смерть бывшего гонщика Формулы-1 Алессандро Дзанарди произошла внезапно, об этом рассказала его мама.

С 2020 года итальянец восстанавливался после тяжёлых травм, полученных в столкновении с грузовиком. Он перенёс несколько операций. Хирургам удалось полностью восстановить его лицо: к спортсмену вернулись слух и зрение.

Детальной информации о состоянии Алекса в последние годы не было. Однако, судя по словам его мамы, предпосылок к скоропостижной кончине не было.

«Ещё днём Алекс чувствовал себя хорошо, а вечером его не стало. Пока мы не понимаем, что произошло — остановка сердца или острая пневмония. Мы ждём вердикта врачей», — сказала Анна Дзанарди в разговоре с La Repubblica.

Алекс Дзанарди скончался 1 мая на 59-м году жизни.