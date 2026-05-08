Вильнев вернется в гонки

Чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв после трёхлетнего перерыва вернётся в гонки. Канадец, который не участвовал в соревнованиях с момента своего недолгого выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2023 года в классе «гиперкаров» за команду Floyd Vanwall Racing Team, станет участником гонок поддержки Формулы 1.

55-летний пилот станет VIP-участником серии Porsche Mobil 1 Supercup, этапы которой проходят в рамках уик-эндов Гран При. Канадец сядет за руль Porsche 992.2 GT3 Cup под номером №911, а сам спорткар будет оформлен в узнаваемых цветах гоночного шлема Вильнёва, который Жак использует на протяжении всей своей гоночной карьеры.

В 2026 году Porsche Mobil 1 Supercup будет восьмиэтапным и пройдёт в рамках гонок поддержки Гран При Формулы-1, начиная с этапа в Монако в начале июня и заканчивая гонкой в Монце в начале сентября. О том, примет ли канадец во всех гонках или только на отдельных этапах, информации пока нет.