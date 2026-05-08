Эксперт оценил выступление Ферстаппена в Майами

«Как в казино»: Оруджев — о Ферстаппене в Майами
Российский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился впечатлениями от выступления голландского гонщика Red Bull Макса Ферстаппена на Гран При Майами.
«Макс мог удержать второе место, а в целом в гонке финишировать в тройке. Но вот в чём проблема: мы понятия не имеем, кто как использует батарею, сколько у кого энергии осталось. По всем законам борьбы он мог выйти максимум вторым из той ситуации. Но, может, у него врубилась бы батарея и он оказался бы спереди. Вообще нет логики! Главное — подгадать, что твоя батарея будет работать, а у соперника — наоборот. Это как в казино: надо подгадать, куда упадёт шарик на рулетке. Так и здесь. Твои действия в повороте влияют, но не сильно. Главное, чтобы на прямой был заряд», — написал Егор Оруджев в своей колонке для «Чемпионат.com».