«Двойные стандарты FIA». Напарник Ферстаппена призвал оштрафовать Хэмилтона
Напарник Макса Ферстаппена в гонках GT Даниэль Хункаделья обвинил FIA в двойных стандартах после того, как Льюис Хэмилтон избежал наказания за неприличный жест во время Гран При Майами.
Речь идёт о ранее не показанном эпизоде первого круга гонки, где камеры зафиксировали, как пилот Ferrari показал средний палец Франко Колапинто после контакта между ними на первом круге.
Сам Хункаделья в прошлом сезоне WEC был оштрафован на 5000 евро за аналогичный жест в адрес Аугусто Фарфуса. Тогда стюарды назвали его действия грубыми, неуважительными и совершенно недопустимыми для автоспорта.
После появления кадров с Хэмилтоном испанец написал в соцсетях:
«То есть штрафа, как я понимаю, не было? Двойные стандарты FIA… Они никогда не подводят».
Позже он добавил:
«Я не считаю, что ему стоило это делать. Но выпишите ему штраф – так же, как сделали со мной».
