Ферстаппен назвал легендарную гонку, в которой хочет принять участие

Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признался, что хотел бы выступить в ещё одной легендарной гонке на выносливость – суточном марафоне «24 часа Спа», но сделать это ему мешает календарь Ф1

Во время апрельской паузы пилот Red Bull уже успел принять участие в NLS – подготовительном этапе перед «24 часами Нюрбургринга». Однако теперь голландец рассказал, что с удовольствием проехал бы и гонку в Спа, если бы она не совпадала с этапом Ф1.

«Я хочу участвовать в большем количестве гонок, конечно, но всё зависит от календаря. Например, если бы на «24 часа Спа» был свободный уик-энд, я бы уже в этом году там выступил. Так что всё, где я могу гоняться, я бы с радостью попробовал», – сказал Ферстаппен.

Гонка «24 часа Спа» проходит в тот же уик-энд, что и Гран При Австрии Формулы 1.