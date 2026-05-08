Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в три раздела регламента-2026 — технический, финансовый и операционный, скорректировав систему ADUO с учётом изменившегося календаря и добавив новую категорию для производителей с наибольшим отставанием, сообщает журналист Даниэль Валенте в социальной сети Х.

Главное изменение связано с пересмотром трёх контрольных периодов ADUO из-за обновлённого календаря чемпионата. Теперь первый период охватывает этапы с первого по пятый, второй — с шестого по 11-й, а третий — с 12-го по 18-й. Ранее интервалы были распределены по схеме 1-6, 7-12 и 13-18. В ФИА уточнили, что при дальнейших значительных изменениях календаря структура периодов также может быть пересмотрена.

Кроме того, федерация расширила шкалу поддержки производителей силовых установок, добавив новую категорию для компаний, чьё отставание от лучшего показателя ICE превышает 10%. Ранее максимальной считалась группа с дефицитом более 8%.

Для производителей, попавших в новую категорию, увеличены послабления сразу по двум направлениям. В операционной части им предоставят 230 дополнительных часов работы на моторных стендах вместо прежних 190 часов для категории 8-10%. В финансовом регламенте такие компании смогут получить снижение учитываемых затрат на $ 11 млн против $ 8 млн для предыдущей максимальной категории.

Дополнительно только в дебютном сезоне нового регламента производители с отставанием более 10% смогут рассчитывать ещё на один дополнительный финансовый бонус в размере $ 8 млн. При этом данная льгота должна будет быть компенсирована обратной корректировкой расходов в течение трёх следующих лет.