Экс-пилот высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ф-1»

Марк Уэббер: «Ф-1» нужны такие личности, как Ферстаппен. Зрители включают ТВ ради Макса»
Бывший пилот «Ф-1» Марк Уэббер считает, что для чемпионата важно, чтобы Макс Ферстаппен остался в серии.
«Естественно, «Ред Булл» хотел бы, чтобы Макс остался. Это очень легко предсказать. Если посмотреть на весь спорт в целом, то ему нужны такие личности, как Ферстаппен. Нам нужны такие люди. Зрители включают ТВ ради Макса Ферстаппена – и в «Либерти Медиа» это знают. Команды это знают. Он важен. Но если с опытом его стимулы падают – и я не говорю, что он теряет мотивацию, но, конечно, она постепенно исчезает, – то тогда он заслужил право сделать выбор. У него огромная коллекция трофеев, он из года в год показывает отличные результаты – и это дает ему возможность сделать выбор. Если вкратце, то очень важно сохранить Макса в спорте, поскольку он вдохновляет каждого пилота в пелотоне – и именно в этом суть «Формулы-1». Нужно постоянно черпать мотивацию. Это как Рафа [Надаль] и Роджер [Федерер]: если бы Рафа не выступал, то добился бы Роджер того же и наоборот? Нужен кто-то, кто не даст вам спать по ночам – и Ферстаппен долгое время так и делал. Что касается меня, если стараться рассуждать нейтральным образом, то, конечно, тут я предвзят по отношению к Оскару (Пиастри; Уэббер – его менеджер – Спортс’’), однако если все же говорить нейтрально, то, естественно, я бы хотел, чтобы Макс выступал в «Формуле-1», – сказал Уэббер.
