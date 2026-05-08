В "Ф-1" согласовали изменение соотношения ДВС и электрической части

ФИА, ФОМ, команды и производители силовых установок предварительно согласовали ряд изменений моторного регламента Формулы-1, которые могут вступить в силу с сезона-2027, сообщается в официальном заявлении федерации

Согласно заявлению ФИА, стороны договорились о постепенном смещении баланса мощности в сторону двигателя внутреннего сгорания. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение мощности ДВС примерно на 50 кВт за счёт увеличения расхода топлива, а также снижение мощности системы рекуперации энергии (ERS) примерно на 50 кВт.

Таким образом, соотношение мощности сместится с нынешнего баланса, близкого к 50/50, в сторону 60% ДВС и 40% электрической составляющей.

Также в федерации сообщили, что окончательное утверждение новых правил потребует дополнительных обсуждений в технических рабочих группах с участием команд и производителей силовых установок. После завершения доработки пакет изменений будет вынесен на электронное голосование Всемирного совета по автоспорту.