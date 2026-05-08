Экс-пилот Сироткин объяснил, почему ему не нравится новый регламент "Ф-1"

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин высказался о регламенте чемпионата в сезоне-2026 и объяснил своё недовольство смещением акцента с гоночного мастерства на управление энергией.

«Ну, мне новый регламент не нравится. Не знаю, что говорят эксперты и большинство болельщиков, но не удивлюсь, если буду за кем-то повторять. Я даже не беру разницу между командами, которая тоже растёт. Но вот то, что в пилотаже становится гораздо меньше езды как таковой, когда ты атакуешь поворот, пытаешься выжать из техники максимум… Становится больше влияние того, как и когда ты расходуешь энергию. Все эти процессы стали занимать в пилотаже всё больший и больший процент и в итоге отражаться на итоговом времени прохождения круга чуть ли не больше, чем грамотное прохождение поворотов. У меня похожий опыт был в Формуле-Е. Это, наверное, был 2018 год, когда я ездил на тестах в Марокко. И там аналогичный принцип: ты в меньшей степени сфокусирован на чистой скорости и больше на том, где, когда и сколько энергии потратить, что будет, если надавишь чуть сильнее… Не знаю, как сейчас, но не думаю, что ситуация в Ф-Е сильно поменялась. Тебе вообще не до пилотажа, потому что, даже если ты где-то чуть промахнёшься, потери от этого будут гораздо меньше, если ты правильно сложишь все остальные моменты», — рассказал Сироткин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.